التزموا المنازل.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:33 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الجمعة:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة على انحاء متفرقة من السواحل الشمالية بينما تكون أمطار متوسطة الي رعدية على انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس يوم السبت المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد طقس يوم السبت المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار على شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة على انحاء متفرقة جنوب سيناء بينما تكون امطار متوسطة على حلايب وشلاتين.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأحد المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار على شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة علي كافة المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ عن درجات الحرارة يوم السبت المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

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