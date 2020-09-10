فوز سرس الليان على مركز شباب كفر الباجور وديًا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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فاز فريق سرس الليان، على حساب، ضيفه، فريق مركز شباب كفر الباجور، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة الودية، التي أقيمت على ملعب السرس، اليوم الخميس، استعداداً لعودة مباريات المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث.

أحرز رباعية الفريق السرساوي، عبد الفتاح سعيد، وسامح بكري، ومجدي جدوع وأدار اللقاء الحكم إسلام رفاعي.

ويتصدر سرس الليان قمة المجموعة العاشرة، قبل ثلاث مواجهات على ختام الدور الثاني، وإقترب بشدة من حجز بطاقة الصعود للقسم الثاني.

وعاد مؤخرا الفريق السرساوي، للمران الجماعي، عقب فترة غياب، بسبب جائحة كورونا.

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