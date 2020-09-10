نقابة المعلمين تشكر "سيدة القطار" وتوجه بتكريمها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:46 م
سيدة القطار
سيدة القطار
ريم محمود
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وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الشكر لصفية إبراهيم أبو العزم معلمة رياض الأطفال بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بسيدة القطار لموقفها الإنسانى الكبير مع المجند بقطار ( القاهرة- المنصورة ) ودفع ثمن التذكرة رافضة التصرف غير اللائق من كمسرى القطار الذى يعد موقفا فرديا لايعبر إلا عن الشخص الذى قام به.

وأعلن الزناتى تكريم المعلمة الفاضلة التى تعد مثالا للشخصية المصرية وقدوة لتلاميذها لما تتمتع به من عطاء ومحبة للخير بعد أن رفضت استمرار الأسلوب غير اللائق من الكمسرى وأصرت على دفع الأجرة لتعطى المثل والقدوة للسيدة المصرية بأخلاقها العظيمة وصفاتها السمحة، وذلك عقب عودتها من زفاف ابن شقيقتها.

ومن جانبها وجهت المعلمة صفية أبو العزم الشكر لنقيب المعلمين على التكريم من بيت المعلم ونقابته التى دائما تقف بجانب أبنائها، حيث حدثت واقعة القطار أمس الأربعاء خلال توجهها إلى منزل شقيقتها مستقلة القطار القادم من المنصورة وفى اتجاه القاهرة.

وكانت القوات المسلحة أصدرت اليوم بيانا وجهت من خلاله الشكر للمعلمة صفية أبو العزم على موقفا الذى ينم عن الإنسانية والأمومة.

وكانت وزارة النقل أعلنت اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، وأن التوجيهات لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام والعمل على خدمتهم.

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الكلمات المفتاحية

نقابة المعلمين معلمة سيدة القطار تكريم المجند

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