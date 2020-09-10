سيد عبد الحفيظ: الجميع في الأهلي يقدر ويحترم مؤمن زكريا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:41 م
مؤمن زكريا وسيد عبد الحفيظ
مؤمن زكريا وسيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سعيد بوجود مؤمن زكريا لاعب الفريق، اليوم، لحضور حفل تكريمه من قبل منظومة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي. 

أضاف: "كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها، ونحن اليوم نحتفي به في بيته ووسط زملائه لتأكيد هذا المعنى".

وأوضح عبد الحفيظ أن تكريم مؤمن زكريا، اليوم، يأتي أيضا كخطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دائما دعمه الكامل لكل أبنائه، مؤكدًا أن الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، من أجل مساندته لتخطيها.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الجميع يقدر ويحترم مؤمن زكريا، الذي قدم مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي، منذ أن كان لاعبًا في صفوف قطاع الناشئين وصولا إلى الفريق الأول، معربًا عن آماله بأن يتخطى مؤمن أزمته الصحية الحالية، وأن يعود سريعًا إلى ناديه وجماهير الأهلي.

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مؤمن زكريا سيد عبد الحفيظ الاهلي

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