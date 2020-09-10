قرار عاجل من محافظ الغربية بشأن سيدة القطار

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قال طارق رحمي محافظ الغربية انة سوف يقوم باستقبال المعلمة الفاضلة صفية أبو العزم "سيدة القطار" بمكتبة يوم السبت لتقديم الشكر لها وتكريمها على موقفها الأخلاقي كمثال يحتذى به للمعلمين ولجميع المواطنين.



وكانت صفية إبراهيم أبو العزم معلمة بمدرسة شهداء بدر التابعة لإدارة غرب التعليمية بالمحلة “بطلة واقعة قطار المنصورة” والتي حدثت صباح اليوم الخميس، خلال مشادة كلامية بين كمسري قطار المنصورة ومجند بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوبقائلة: “قلبي وجعني وتخيلت أن المجند ابني”



وقالت صفية، كنت في طريقي لبركة السبع لحصور فرح ابن شقيقتي، وخلال ركوبي القطار، فوجئت بمشادة كلامية بين كمسري القطار وأحد المجندين بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوب، وحاول الكمسري إرغام المجند على النزول حتي تدخلت لدفع ثمن التذكرة.



وأكدت صفية التي تبلغ من العمر 50 عاما، أي شخص مكاني كان هيعمل كدة ويدفع بطيب خاطر، ودة تصرف طبيعي، انا حسيت ان المجند ابني ولو ابني في الموقف دة كنت هشحت عليه.



وتابعت انها اعتبرت أن المجند ابنها الرابع، وللحظة انتابها نوبة من البكاء ووجدت نفسها تتصرف بدافع الأمومة، مردفةً: “الولد كان مُصر إنه ينزل ومش عوزني أدفع التذكرة، قولت له أقعد أنا زي أمك، ودفعت له حق التذكرة”