شاهد.. برومو حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"

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روجت الفنانة شيري عادل، لـحكاية "امر شخصي"، من مسلسل "إلا انا"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتامعي "فيسبوك".



وعلقت "عادل" على البرومو قائلةَ:" #إلا_أنا. #أمر _شخصي علي #dmc السبت الساعة ٨ مساءا يا رب يعجبكو".



في سياق متصل، كشف البرومو عن ملامح موضوع الحكاية التى يدور حول شخصية "هاجر" والتي تجسدها شيرى عادل، وهى بنت مؤدبة ولديها أخلاق عالية وجميلة أيضًا ولكنها تأخرت فى الزاوج وبعد زواجها من ميدو عادل تنقلب حياتها تمامًا.



حكاية "أمر شخصى"تعد الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل.



وتعود شيرى عادل، إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" من مسلسل "الا انا" بعد غياب عامين، وكان أخر أعمالها مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني قبل الماضي 2018.



وشارك فى بطولة مسلسل "السهام المارقة" شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، شيري عادل، عائشة بن أحمد، دياموند أبو عبود، ومن إخراج محمود كامل.

