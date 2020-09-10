تراجع العائدات الضريبية الألمانية بنحو 20 مليار يورو في 2021

أشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية اليوم إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بمقدار نحو 6ر19 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو الماضي.









وبحسب "الألمانية" توقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة أن تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا اعتبارا من .2022