تراجع العائدات الضريبية الألمانية بنحو 20 مليار يورو في 2021

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
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أشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية اليوم إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بمقدار نحو 6ر19 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو الماضي.


وبحسب "الألمانية" توقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة أن تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا اعتبارا من .2022

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