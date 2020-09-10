مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:17 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
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تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عصر اليوم الخميس.

 

وحرص مؤمن زكريا على زيارة زملائه في الفريق الأحمر والتواجد قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.

 

كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.

 

ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة ويتبقى له ٨ نقاط فقط من ٩ مباريات للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثانية والأربعين في تاريخه.

مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)
مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)

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