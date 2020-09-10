قبل المرة الثالثة.. ماذا قدم"ريكاردو" في ولايتيه مع الإسماعيلي (تقرير)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:54 م
ريكاردو
ريكاردو
علاء خليف
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أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده رسميًا مع المدرب البرازيلي هيرون فيريرا "ريكاردو" لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الفرنسي ديديه جوميز، خلال الموسم الجاري.

ويضم جهاز ريكاردو مع الإسماعيلي كل من: أحمد العجوز كمدرب عام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدربا، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

ويمتلك ريكاردو سيرة ذاتية قوية حيث سبق وتولي تدريب الهلال والمريخ السودانيين والأهلي القطري وأهلي طرابلس الليبي، كما سبق وتولي تدريب الإسماعيلي في ولايتين سابقتين، ونجح في المنافسة على لقب الدوري قبل خسارة اللقب أمام الأهلي عام 2009.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام البرازيلي ريكاردو في ولايتين سابقتين مع الإسماعيلي:-

الولاية الأولي

تولي البرازيلي ريكاردو القيادة الفنية للإسماعيلي للمرة الأولي في موسم 2008 / 2009، وقاد الفريق في 27 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة، وخسر 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

ونجح ريكاردو في قيادة الإسماعيلي للمنافسة على لقب الدوري الممتاز في ولايته التدريبية الأولي ووصل لخوض مباراة فاصلة مع الأهلي لحسم لقب البطولة ولكن فاز المارد الأحمر بهدف نظيفة سجله (فلافيو)، ليرحل بعدها المدرب البرازيلي عن تدريب الدراويش.

الولاية الثانية

عاد ريكاردو لمصر مجدداً موسم 2013 / 2014 لتولي تدريب الإسماعيلي في ولاية تدريبية ثانية، وقاد الفريق الأصفر في 39 مباراة، فاز في 15 مباراة، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 19 مباراة، سجل فريقه 42 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

قاد المدرب البرازيلي فريق الإسماعيلي في 31 مباراة بالدوري الممتاز خلال ولايته الثانية، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 37 هدفا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية خاض 4 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة وودع منافسات البطولة من دور الـ16 على يد فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

كما خاض 4 مباريات مع الدراويش في كأس مصر، حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد. سجل فريقه 7 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، ورحل عن تدريب الفريق عام 2015 بسبب سوء النتائج.

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