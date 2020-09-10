لقطات جديدة لحريق مرفأ بيروت (فيديو)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:35 م
حريق مرفأ بيروت
حريق مرفأ بيروت
وكالات
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نشرت شبكة إل بي سي اللبنانية، مشاهد جديدة لحريق بداخل مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بمنطقة مرفأ بيروت.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مرفأ بيروت في لبنان.

 

وأعلن الجيش اللبناني، أن الحريق الذي اندلع بمرفأ بيروت منذ قليل،  كان بداخل مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمنطقة.

 

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع تويتر، إن عمليات إطفاء الحريق ستشارك طوافات الجيش في إخماده.

 

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، عن اندلاع حريق محدود في مرفأ بيروت، مشيرا الي أن فوج الإطفاء قام بإخماده، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق حتى الآن.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

 

 هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

 


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