إحالة قضية إمام مسجد الغردقة المتهم باغتصاب طفل للجنايات

أحالت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، أمام مسجد الغردقة المتهم بهتك عرض طفل داخل محل اقامته بالمسجد لمحكمة الجنايات بالبحر الأحمر لمحاكمته.





وتعود أحداث الواقعة لمنتصف شهر فبراير الماضي، عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م في بداية العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرأن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.





حيث اتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بالتعدى " الجنسى" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد بالتعدى الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.





وكان أكد مصدر أمنى، انذاك أن الواقعة حدثت بأحد مساجد منطقة الدهار بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بقص ما حدث لأصدقائه وأهله، الذين قاموا على الفور بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة لتحرير محضر بالواقعة.





وأوضح مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن مدير المديرية، أصدر قرارا بفصل الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه.





وتبين أن طلب إمام المسجد من طفل أن يصطحبه إلى استراحته، وذلك عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وعندما وصل إلى الاستراحة، أغلق الإمام الباب وقام بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد السلاح الأبيض.





وأشار المصدر أن الإمام يدعي "ح.م.م" يعمل إمامًا وخطيبًا بأحد مساجد الغردقة يبلغ من العمر 34 عاما، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي، بعد إبلاغ الطفل لأصدقائه ووالده بممارسته الشذوذ الجنسي معه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2046 جنح ثان الغردقة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام والتجديد له حتي تم احالته لمحكمة الجنايات.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.



