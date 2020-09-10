كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب بالجامعات

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بالتزامن مع إطلاق وزير التعليم العالي، مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر، حسب قواعد وشروط التوزيع الجغرافي والإقليمية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية بالتنسيق 2020م.



١. أعلن وزير التعليم العالي، إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر.



٢. تأتي مرحلة تقليل الاغتراب، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفي حدود نسبة 10% سواء التحويل المناظر أو غير المناظرة.



٣. يرجع الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب وليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر.



٤. تنقسم عملية التحويل إلى نوعين: كلية غير مناظرة، وكلية منتظرة.



٥.يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.



٦. ضرورة توفر شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.



٧. كما يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.



٨. يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.



٩. يمكن التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.



١٠. كما يمكنك التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.