محافظ الجيزة يفاجئ المركز التكنولوجي بكرداسة لمتابعة إجراءات التصالح

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة لمتابعه الالتزام باستقبال طلبات المواطنين، الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلي متابعه توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل أنتهاء المهلة المحددة.

وأكد المحافظ علي رئيس المركز بتسهيل الإجراءات على المواطنين، في استلام الطلبات الأولية بصورة البطاقة وصور عقد الملكية مع أخذ تعهد كتابي عليهم باستيفاء باقي المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وتقرير السلامة الإنشائية قبل انتهاء المهلة المحددة.

حرص المحافظ خلال جولته التفقدية علي التأكد من القيام باستقبال كافة الطلبات من المواطنين وسرعة البت فيها من قبل اللجان الفنية والمتابعة الدورية للأعمال بالمراكز التكنولوجية للتأكد من التعامل الجيد مع المواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ بأنه تم التنبيه علي المكاتب الاستشارية بتخفيض قيمة رسوم تقرير السلامة الإنشائية والرسومات الهندسية للعقار المراد التصالح عنه للتخفيف على المواطنين.

وخلال الجولة حرص المحافظ التحاور مع الموظفين العاملين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم علي أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل.

كما حرص المحافظ علي الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهًا باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء. 

كما وجه المحافظ بتجميع بيانات إحدي السيدات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حيث تشتكي من الألم في عينها وتحتاج إلي إجراء بعض الفحوصات الطبية. 

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

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