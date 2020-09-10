"جي بي أوتو" تعيد الهيكلة بإندماج بعض الشركات التابعة لها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
غبور اوتو
غبور اوتو
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم الخميس ، عن قيام شركة جي بي اوتو بإعادة للهيكلة وذلك بالاندماج لشركات (N R Investments SARL – D R Investments SARL – KA R Investments SARL) في شركة R G Investments SARL وذلك مقابل حصول مساهمي تلك الشركات على أسهم في رأس مال الشركة الدامجة R G Investments SARL دون تغير في نسبة الملكية قبل وبعد إعادة الهيكلة.

وحققت الشركة  أرباحاً بلغت 363.02 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 113.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 11.5 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً بلغت 216.15 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2019.

وارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة 2.7% ليصل سعره الي 2.6 جنيه .








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