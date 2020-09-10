اغتصاب وشائعة محمود ياسين.. 3 قضايا حسمها النائب العام فى 24 ساعة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
النائب العام
النائب العام
إيريني صفوت
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"تحرش.. وسرقة غامضة.. وشائعة مغرضة ليس لها أساس من الصحة"، ثلاث قضايا مهمة شغلت بال المصريين خلال الأيام والساعات الماضية، وتبادل فيها البعض الاتهامات، ونُشرت بعض التفاصيل على الـ"سوشيال ميديا"، خاصة بين المهتمين بقضايا المرأة، والفن والرياضة، ليصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة قرارات تحسم هذه الثلاث قضايا.

قضية مدرب الاسكواش

في قضية مدرب الاسكواش المتهم بالتحرش، أمر المستشار حمادة الصاوي، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، بإحالة مدرب إسكواش بأحد النوادي الرياضية؛ إلى الجنايات لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

وتلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد ان ذاع امره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قضية كؤوس اتحاد الكرة

وبعد الجدل الذي أثير في واقعة كؤوس اتحاد كرة القدم، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.

شائعة وفاة محمود ياسين

ليس هذا فحسب، بل أحال النائب العام، في نفس اليوم، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف زكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

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وفاة محمود ياسين مدرب يغتصب طفلة حمادة الصاوي جريمة اغتصاب النائب العام

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