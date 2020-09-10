مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب شخصين آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثين منفصلين بمركزي أبوحمص وإيتاي البارود بنطاق محافظة البحيرة.





هذا، وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة المدعوة "مسموعة مبروك عبدالهادي" 65 عاما، مقيمة بقرية الروضة بمركز أبوحمص، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها للطريق بالقرية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.





كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بانقلاب سيارة في ترعة بطريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية منشية الصيرفي، أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي.





والمصابون هم كل من: "السيد السيد عبدالباقي محمد" 60 عاما، مقيم بكفر الزيات، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس جروح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"زينب أحمد فرج" 55 عاما، مقيمة بكفر الزيات، بجروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على للنيابة العامة.



