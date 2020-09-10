الشناوي: رفضت عرضًا خرافيًا من أجل الأهلي وحلمي الاعتزال داخل النادي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى عرضًا خرافيا عقب مونديال روسيا لكنه رفض من أجل النادي الأحمر.


وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رفضت عرضا بمقابل مادي كبير جدًا عقب المونديال".

وتابع :"كنت أحلم بالمرور أمام بوابة النادي الأهلي، كيف يمكن لي أن أرحل عنه".

وزاد :"لن أوافق على أي عرض من الخليج مهمت كانت الإغراءات المادية ولكن حال تلقي عرض من نادي أوروبي سيكون من خلال النادي".

وواصل :"حلمي هو الاعتزال داخل النادي الأهلي، وهذا كلامي ولن أغيره".

‫وأوضح :"أصبحت مشهورًا ومعروفًا بسبب أنني متواجد في الأهلي فالأهلي بيتي عمري ما أبيع الحاجات دي كلها، الأهلي هو اللي عملني".‬

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل الشناوي الدوري المصري الاهلي الاحتراف

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 12 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الأهلي بحث عن مصلحته في فكرة تأجيل مباريات إفريقيا وليس تعاطفا مع الوداد

منذ 38 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

منذ 37 دقيقة

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

إكرامي: منه لله من أبعد ابني عن حراسة مرمى الأهلي

إكرامي: شريف لن يرحل عن الأهلي إلا إذا قالوا له "امشي"

الأهلي يحسمها: "معلول مش للبيع"

الأهلي يدرس ملف تجديد عقد محمد الشناوي

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

عاجل- وكيل جيرالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي ويكشف حقيقه رحيله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟