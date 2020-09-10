عبدالحليم قنديل يتحدى الإخوان بمنسوب نهر النيل (فيديو)

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن جماعة الإخوان تتاجر بالدين كانه بضاعة، ويعملوا على تحويل الكذب من عادة إلى عبادة، تحت عنوان "الحرب خدعة".



وتابع "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن فكرة استخدام الدين في السياسية من قبل الجماعة الإرهابية تستخدم لفترة طويلة جدًا، لأن هذه المسألة لن تتوقف بقرار إداري، ولكنها تتعلق بتطوير المجتمع، وخلق مجتمع جديد مكن قلب المجتمع القديم الراكد.



وأضاف: "ما رأي الجماعة الإرهابية في إشارة السماء في فيضان النيل، هل تعني هذه الإشارة على نفس نهج الإخوان أن الله وقف مع الإدارة المصرية في قضية سد النهضة، وبدلًا من العطش جاء كل هذا المساء، كل هذا الفيض،... لستم أقرب إلى الله منا".



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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه أوقف عمليات اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي التي سببت في السابق ارتفاع في معدلات النقدية المتداولة، مما أدي إلي زيادة نسب التضخم.



وأوضح عامر خلال برنامج "علي مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع علي قناة صدي البلد، أن جماعة الأخوان كانوا علي استعداد لعمل برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلي أنه رفض طلبهم لترأس البنك المركزي خلال فترة توليهم الحكم بسبب جهلهم الاقتصادي.



وتابع: "إن الإخوان اقترضوا خلال فترة حكمهم 31 مليار دولار من الدول العربية استخدموا تلك الأموال في دعم الجنيه وليس لدعم الإصلاح الاقتصادي وبناء المصانع لتوفير فرص عمل، مشيرًا إلي أن البنك المركزي سدد من الأموال التي اقترضوها من الدول العربية 15 مليار دولار حتي الآن".