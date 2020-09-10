متحدث الوزراء: أي عقار مخالف لن يصدر له رقم قومي

قال المستشار نار سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوحدات السكنية التي ستتقدم للتصالح، ستحصل على رقم قومي يوجد به بيانات كاملة عن الوحدة تتضمن مالك الشقة، والمرافق الخاصة.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الشقق المخالفة لن يصدر لها الرقم القومي، ولن يسمح بتداولها بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن كل مباني مصر ستصيح لها رقم قومي خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن المواطن المخالف من مصلحته التصالح، لأنه بدون التصالح لن يصدر رقم قومي، ولن يسمح بتوصيل المرافق لأي وحدة مخالفة أو بيعها بشكل قانوني.



طلب من مجلس الوزراء

وفي ذات السياق ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري، معقبًا: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عام".



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الشكاوى من المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة للتصالح، وعدم القدرة على استيفاءها، ورفض جهة التصالح استلام المستندات الغير مستوفاة، مع شكاوى البعض من المغالاة في قيمة التصالح بالمحافظات.



وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الأهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.

