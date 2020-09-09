عاجل - تصعيد رسمي من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:55 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي نبوي
Advertisements


قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وشكواه لأكثر من جهة بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة قررت التصعيد وقدمت شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية طالبت فيها بضرورة إيقافه لتوجيهه إهانات لمسئولي اللجنة، بجانب شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبت فيها بضرورة منعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب هجومه الدائم لأعضاء اللجنة.

المصدر كشف عن أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة ومحمد فضل عضو اللجنة قدما مذكرتين جديدتين للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضى منصور للمطالبة بإيقافه مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه خاصة وأنه سبق وتم توقيع ٣ عقوبات عليه خلال عام واحد فقط ومن الضروري إيقاف تلك التجاوزات.

المصدر أكد أن اللجنة سبق وقدمت شكاوى ضد مرتضى منصور لمسئولي الفيفا في التقارير الدورية الشهرية التي تقدمها اللجنة الخماسية عن عملها بسبب الاتهامات المستمرة والتعرض للأعضاء كما سبق وانسحب من مباراة في الدوري أمام النادي الأهلي وهو ما يهدد مسار كرة القدم في مصر.

المصدر كشف عن أن اللجنة طالبت بضرورة وضع رئيس الزمالك في المسار الطبيعي وتوقيع أقسى عقوبات عليه خصوصا بعد التجاوز في حق القيادات السياسية وكونه عضوا بالمنظومة الرياضية يقدم مثالا غير جيد في المجتمع المدني وصورة سيئة لكرة القدم المصرية، حيث سبق وهاجم رئيس الاتحاد الدولي ثم الأفريقي وسكرتيرة الاتحاد الدولي، موضحا أن كل هذه التجاوزات موجودة في التقارير التي أرسلت لمسئولي فيفا، وحان الوقت للوقوف تجاه هذه التجاوزات، وتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد على أن بداية طريق الفساد هو المجاملات والعدل يجب أن يسود بين الجميع وهو ما تطلبه اللجنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور رئيس نادي الزمتالك اللجنة الخماسية الزمالك اتحاد الكرة

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ 38 دقيقة

المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تصعيد رسمي من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

منذ ساعة الا ربع

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف حقيقة مثول عبد الحفيظ أمام لجنة الانضباط بالجبلاية

بعد أزمة القمة.. أول صدام رسمي بين مرتضى منصور واتحاد الكرة

مرتضى منصور: اتحاد الكرة لو راجل يمنعني من دخول المباريات

قرار عاجل من الزمالك بشأن الانسحاب من الدوري

أخبار الزمالك اليوم الأحد: مرتضى منصور يعلن الانسحاب من الدوري.. شكوى اللجنة الخماسية في "الفيفا.. الغاء معسكر القمة

مرتضى منصور والجبلاية.. حكاية العشق الممنوع بين رئيس الزمالك واتحاد الكرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:01 م

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

12:01 ص

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

12:02 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

10:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟