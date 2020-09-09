المواعيد الجديدة.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والوداد ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال





استقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.





وعقدت لجنة الأندية بالإتحاد الإفريقي اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمناقشة تأجيل مباريات نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ورحبت الأندية المغربية الأربعة المشاركة بالبطولتين بتأجيل موعد المباريات، بالإضافة إلى فريق حوريا كوناكري الغيني والأهلي المصري فيما رفض كلا من الزمالك وبيراميدز تأجيل المباريات.





ومن المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا طارئا غدا الخميس لتحديد المواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، والأقرب تأجيلها لشهر أكتوبر المقبل.





وكان مقررًا إقامة مباريات الذهاب للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 25، 26 سبتمبر، بينما كانت ستقام مباريات الإياب يومي 2، 3 أكتوبر قبل أن يتقرر تأجيلها لموعد آخر.





المواعيد الجديدة لمباريات نصف النهائي الإفريقي:

أكدت تقارير صحفية أن الكاف سوف يعلن غدا الخميس تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 17 و18 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم ٦ نوفمبر المقبل.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي، بينما يواجه الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية يوم ١٩ أكتوبر على أن يكون النهائي يوم ٢٦ من نفس الشهر.





وسيواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، بينما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.



