أسعار الذهب اليوم الخميس 10-9-2020.. جنيهان زيادة بسعر المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 10-9-2020، بقيمة جنيهان حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 850 جنيها مقارنة بسعر 848 أمس الأربعاء، وذلك مع استمرار الأداء المتذبذب، وجاء تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 728.5

عيار ٢١ : 850

عيار ٢٤ : 971.5

الجنيه الذهب : 6800

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذھب إلى أعلى مستویاتھا فیما یقرب من أسبوع الیوم الأربعاء، إذ انخفض الدولار في حین دفعت المخاوف حیال تأخیر في تطویر لقاح لفیروس كورونا المستثمرین صوب المعدن كملاذ آمن.





وبحلول الساعة 1800 بتوقیت جرینتش، كان السعر الفوري للذھب مرتفعًا 0.7 بالمئة إلى 1945.20 دولار للأوقیة (الأونصة)، معوضًا خسائره المبكرة. وصعدت عقود الذھب الأمریكیة الآجلة 0.6 بالمئة لیتحدد سعر التسویة عند 1954.90 دولار.





وقال بوب ھابركورن، محلل السوق في آر.جیه.أو فیوتشرز، "نلحظ بعض التشققات في الدولار بعد أن رسم البنك المركزي الأوروبي صورة مشرقة بعض الشيء والذھب یرتفع لھذا السبب".





تراجع الدولار 0.2 بالمئة بعد أن قالت بلومبرج إن توقعات المركزي الأوروبي للنمو والتضخم التي ستعلن یوم الخمیس ستظھر تغییرات طفیفة فحسب مقارنة مع توقعات البنك في یونیو (حزیران).





وفي المعادن النفیسة الأخرى، قفز البلاتین 1.8 بالمئة إلى 917.32 دولار للأوقیة. كان مجلس استثمارات البلاتین العالمي غیر یوم الثلاثاء توقعه للسوق في 2020 من فائض إلى عجز.



