"متحدث الوزراء": نتوقع مليون طلب تصالح خلال الـ48 ساعة المقبلة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في غضون الـ48 ساعة المقبلة، سوف يصل عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى مليون طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه قبل 10 أيام من الآن بلغت الطلبات 800 ألف، وتابع: "خلال أيام قليلة سنكسر مليون طلب وسنعلن عن ذلك..خلال الـ48 ساعة المقبلة سنصل لذلك".



وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تقديرات بحجم المخالفات تقول بأنها 3 مليون مخالفة، من بينها مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل التعدي على أراضى الدولة أو حرم نهر النيل، وغيرها ممن تضمنها القانون، وتابع: "أي كانت أعداد المخالفات بعد 30 سبتمبر سيتم تطبيق القانون عليها".



وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.



وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.



وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.



ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.





