"متحدث الوزراء": نتوقع مليون طلب تصالح خلال الـ48 ساعة المقبلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  إنه في غضون الـ48 ساعة المقبلة، سوف يصل عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى مليون طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه قبل 10 أيام من الآن بلغت الطلبات 800 ألف، وتابع: "خلال أيام قليلة سنكسر مليون طلب وسنعلن عن ذلك..خلال الـ48 ساعة المقبلة سنصل لذلك".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تقديرات بحجم المخالفات تقول بأنها 3 مليون مخالفة، من بينها مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل التعدي على أراضى الدولة أو حرم نهر النيل، وغيرها ممن تضمنها القانون، وتابع: "أي كانت أعداد المخالفات بعد 30 سبتمبر سيتم تطبيق القانون عليها".

وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.

وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.

وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.

ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.

العدد الإجمالي للمخالفات
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.

وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء مخالفات البنا لاثار بوابة الفجر الفجر الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

4 صفقات مدوية على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الأهلي بحث عن مصلحته في فكرة تأجيل مباريات إفريقيا وليس تعاطفا مع الوداد

منذ 37 دقيقة

عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يُحدد بديل غير متوقع لخلافة سيميدو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

مُلهم كومان يوافق على الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوزراء": الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات منذ 2011 (فيديو)

نصف قرن من الفساد.. نشأت الديهي: "العشوائيات تكتسح البلاد" (فيديو)

الحكومة: صور الأقمار الصناعية مطلوبة في بعض مخالفات البناء

"متحدث الوزراء":لا صحة لمدة فترة التصالح لشهرين بعد 30 سبتمبر

محافظ الغربية: أكثر من 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمحافظة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

هل تمدد مهلة البنوك لفوائد القروض المؤجلة ؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

10:39 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

كومان يرفض نجم مانشستر سيتي

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟