"متحدث الوزراء": الحكومة تكفر عن خطأها بقانون التصالح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تقدر المواطنين بشكل كبير وتعمل على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأصل في مخالفات البناء هو الإزالة والحكومة تدخلت وأوجدت وقانون التصالح من أجل الحفاظ على المصريين، مشددًا على أن الحكومة تصحح أخطاء إدارات محلية وحكومات متعاقبة، وتابع: "الحكومة تكفر عن خطأها بقانون التصالح في مخالفات البناء".



وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطن الذي يمتلك وحدة مخالفة وغير قادر على سداد جدية التصالح،أخطأ خطأ كبير جدًا، وتابع: "لأنه لم يتوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة هل هذا العقار قانوني أم مخالف وهل الوحدة التي سيشتريها مرخصة أم لا".





على من تقع المسؤولية؟



وفي وقت سابق، قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك أكثر من 800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، متوقعًا أن يزيد هذا الرقم خلال الشهر الجاري مع انتهاء المهلة في 30 سبتمبر.





وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "قاطني الوحدات المخالفة لن يمسهم احد طالما أنهم في المدة القانونية التي ستنتهي يوم 30 سبتمبر، وفقط التقدم بطلب التصالح يوقف أي إجراءات ضد قاطني هذه الوحدة".



وتابع "هناك حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح والتي تتمثل في المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو المباني المتعدية على أراضي الدولة أو حرم النيل أو الأراضي التابعة للآثار أو الأراضي الزراعية"، مستطردًا "المالك هو المسئول في كل الأحوال وسيظل عليه مسئولية جنائية أو قانونية".





وناشد قاطني الوحدات المخالفة بالمبادرة بالتصالح في مخالفات البناء، ولكن هذا لا يعفي مالك الوحدة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح هو 25% وباقي المبلغ الذي سيحدد بعد معاينة اللجان المختصة وفق للقانون الحالي يتم سداده على أقساط لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.

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قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية.



وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.



واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شاغل الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية الدرس، ليبحث عن إذا كان العقار مرخص من عدمه.





