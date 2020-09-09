البنك المركزي: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات (فيديو)





وأوضح طارق عامر أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت عامر إلى أن هناك 260 صندوقا استثمارا دوليا، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار.



وأكد أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي. وأشار عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا.



قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الجميع يعمل من أجل المواطن المصري، ومن أجل النمو بالإنتاج، منوها إلى مبادرة التمويل العقاري فى 2014 تمت بمبلغ 20 مليار جنيه.وأضاف عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البطالة فى مصر ارتفعت خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن البطالة وصلت لـ 30 مليونا فى امريكا وفى مصر 700 ألف فقط.ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأنه منذ 2014 الأجور فى الموازنة العامة ارتفعت من 178 إلى 290 مليار جنيه.