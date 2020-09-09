البنك المركزي يزف بشرى عن السلع الغذائية والوقود (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن نسبة التضخم فى أسعار الأرز أصبحت بالسالب 20%، موضحًا مصر تجاوزت المرحلة الصعبة الإصلاح الاقتصادي وتجاوزنا كل الأزمات، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياط من جميع السلع الغذائية.

وأضاف "عامر"، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة التموين لديها احتياط لأكثر من 6 أشهر، وهناك مخزون من الوقود، لافتا إلى أن 13 مليار دولار سحبت من الأسواق المصرية فى 2018 ولكنها عادت في 2019.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن، الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة فى القوات المسلحة، وتم توفير كل الاحتياجات اللازمة لأمننا القومي.


وفي وقت سابق، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.

وقال: إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020.

وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.



ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما أشاد رئيس الوزراء بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرًا.





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