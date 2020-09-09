مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان مصطفي شعبان، عن سعادته بعد قرار تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "شعبان" بنشر فيديو وعلق عليه قائلًا: "وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدًا باليوم ده وبأولادنا، شكرا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة قادرون باختلاف ‎ضد التنمر".

في سياق منفصل، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد سعيد بشير، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "بسم الله.. عش الدبابير أسطورة سرية وسفينة اسم مؤقت" رمضان 2021 بإذن الله".
مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس
مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس
مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس
مصطفى شعبان عن تطبيق مادة "القيم واحترام الأخر".. شكرا فخامه الرئيس

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مصطفي شعبان عش الدبابير الفنان مصطفي شعبان

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