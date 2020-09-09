طارق عامر: حجم التضخم انخفض من 33% إلى 4.2%

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدور الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في كبح جماح التضخم، كونه يمس المواطن.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد "التضخم وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهذه كانت نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعهدنا بتخفيض نسبة التضخم ليصل إلى 4.2.% حاليا وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات".



وأضاف "مساهمة السلع الغذائية في التضخم في يوليو 2020 أصبحت بالسالب نتيجة عمل الحكومة"، مردفا "نسبة التضخم في الزيوت والدهون انخفضت من 70% إلى حوالي 8%، ونسبة التضخم بالنسبة للحوم الحمراء انخفضت إلى 0%، ونسبة التضخم للخضراوات الطازجة أصبحت بالسالب منذ أكتوبر 2019، بينما وصلت نسبة التضخم للألبان إلى صفر تقريبا، والفاكهة 5%".



وأكمل "تخطينا أصعب مرحلة، ونجحنا في اختبارات بعدها مثل الأزمة المالية بين الصين وأمريكا خلال 2018، وأزمة كورونا".



وأكد أن المشروعات لا تعتمد على القروض فقط قائلا: "هناك تمويل محلي وتمويل من الموازنة".

