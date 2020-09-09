في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:12 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى أنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وتكليفه للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، عكفت الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة، بحيث تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن جميع الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة":

- أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019.

- كلف الرئيس وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل المبادرة.

- تهدف المبادرة الرئاسية إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

- أعدت وزارة الهجرة خطة عمل لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

- تم إدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.

- تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

- تنفيذ المبادرة بدأ بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي: الفيوم، والبحيرة، والغربية.

- تم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات وبلغ عددهم 20 ألف فرد.

- تم زيارة عدد من القرى المنتجة بهدف دعم أصحاب الحرف بها.

- تم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع.

- محاور تنفيذ المبادرة شملت عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- نجحت المبادرة في الوصول إلى 3 ملايين مواطن في 3 محافظات، وتدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من 1000 شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الـ TVET.

- لم تتوقف المبادرة أثناء انتشار جائحة كورونا، وقام فريق عمل وزارة الهجرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التربية والتعليم، لتقديم دورات توعية وتثقيف في المدارس المجتمعية فى محافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومطروح، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة.

- تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، ويستهدف بالمرحلة الأولى 1000 شاب.

- تم إطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فتم إنتاج أغنية رسمية للمبادرة، حققت مشاهدة تجاوزت 20 مليونا خلال شهر.

- تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة سيتم إذاعتها.

- تم إطلاق صفحات بعنوان "المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لما يزيد على 10 ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.

- يستمر تنفيذ أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، في باقي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة بواقع 5 قرى لكل محافظة خلال الفترة المقبلة.

- من المقرر إتمام إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، ودمج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.

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