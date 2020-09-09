انهيار جزء من سد النهضة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول فيضانات السودان

قال أحمد الشناوي، خبير المياه والسدود، إن انهيار جزء من سد النهضة الإثيوبي كان السبب في الفيضانات التي ضربت السودان خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف الشناوي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء: " كهف عمقه 15 متر أسفل سد النهضة يقف خلف كارثة الفيضانات في السودان".





وتابع "هذه ليست المرة التي يحدث فيها انهيار لسد النهضة، فسبق وانهار مرتين عامي 2016 و2018، الانهيار الذي حدث في أحد السدود السودانية يؤكد أن هناك انهيار في سد النهضة".





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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا نعيش في بداية سنة مائية، والفيضان يصل إلى مصر في 3 أشهر "غسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.





وأكد السباعي على أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر مثل ما حدث في السودان، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات وسيول.





وأشار إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.



