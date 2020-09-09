نائب محافظ بني سويف يشيد بدور "الهلال الأحمر" في إعادة الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور عاصم سلامة، مساء اليوم الاربعاء، عددا من المقار واللجان الانتخابية بمدينة بني سويف، وذلك للاطمئنان عل انتظام سير عملية الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني والأخير، والتي تجرى في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة فرعية تستقبل مليون و875 ألف ناخبا وناخبة من المقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ، التيسيرات المقدمة،والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، والتقى بعض الشباب المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر، مثمنا مساهمتهم الفاعلة في أعمال تطهير وتعقيم اللجان ودورهم التوعوي للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة خاصة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع ضرورة ارتداء الكمامات أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة لجولة الإعادة التي بدأت أمس وتختتم مساء اليوم، حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

وتجري الانتخابات في 481 مركزا انتخابيا، يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، بين كل من: نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد سليمان سرور، ووكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، المرشح المستقل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، والتي أسفرت عن مقعدين "فردي" فاز بهما: أحمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل، مرشحا حزب مستقبل وطن، كما فاز بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة بقائمة الصعيد، كل من: احمد أبوهشمية، رجل الأعمال المعروف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية، ود.حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف.

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