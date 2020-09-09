محافظ "المركزي": الأخوان اقتراضو 31 مليار دولار خلال فترة توليهم الحكم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه أوقف عمليات اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي التي سببت في السابق ارتفاع في معدلات النقدية المتداولة، مما أدي إلي زيادة نسب التضخم.





وأوضح عامر خلال برنامج "علي مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي المذاع علي قناة صدي البلد، أن جماعة الأخوان كانوا علي استعداد لعمل برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلي أنه رفض طلبهم لترأس البنك المركزي خلال فترة توليهم الحكم بسبب جهلهم الاقتصادي.





وتابع: "إن الاخوان اقترضوا خلال فترة حكمهم 31 مليار دولار من الدول العربية استخدموا تلك الاموال في دعم الجنيه وليس لدعم الاصلاح الاقتصادي وبناء المصانع لتوفير فرص عمل، مشيرًا إلي أن البنك المركزي سدد من الأموال التي اقتراضوها من الدول العربية 15 مليار دولار حتي الأن".



