حقيقة وجود جزء تاني لفيلم "بنك الحظ"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
بعد نجاح الجزء الأول من فيلم "بنك الحظ" خلال عرضه في موسم 2017، بدأ فريق العمل في تقديم جزء ثاني من الفيلم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع فريق العمل ويتم التحضيرات لبدء تصوير الجزء الثاني، خلال الفترة القادمة، حيث دارت احدث الجزء الأول بعد فصل محمد صالح، الذي جسد هذه الشخصية الفنان محمد ممدوح، من البنك الذي يعمل به بسبب تجاوزاته المستمرة في حق العملاء، ويقرر التحالف مع "عمرو" أكرم حسني، زميله في البنك، و"زئرو" وهو محمد ثروت، شريكهما في محل ألعاب البلاي ستيشن في سبيل سرقة 15 مليون جنيه من البنك الذي كان "صالح" يعمل به.

يذكر أن فيلم "بنك الحظ" الجزء الأول بطولة أكرم حسني، محمد ثروت، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، إخراج أحمد الجندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ممدوح محمد ثروت فيلم بنك الحظ بنك الحظ

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

حرب ثلاثية.. بيراميدز ينقض على هدف الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

ساري يصدم يوفنتوس

منذ ساعة

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. نجل فنان شهير في العناية المركزة بسبب حادث سير مروع

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة تمنع انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

بيراميدز يستهدف التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد نجاحه في السينما والدراما.. أكرم حسني يخوض تجربة المسرح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة: أمطار وتحذير لهذه المناطق

07:22 م

أول تحرك من الأهلي بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

08:30 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:31 م

بعد ميسي.. نجم برشلونة يقترب من البقاء

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟