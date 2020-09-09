بالضحك..كريم فهمي مع زوجته من حضور مسرحية "صباحية مباركة"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أشرف عبد الباقي فيديو من حضور الفنان كريم فهمي عرض مسرحية "صباحية مباركة" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان كريم فهمي، من الحاضرين في مسريحة "صباحية مباركة" ومعه زوجته، وأبدى رأيه في المسرحية قائلا أنها مضمونة وأعجبته وضحك كثيرا أثناء مشاهدته للمسرحية.

مسريحة "صباحية مباركة" يشارك فيها عدد من الفنانين منهم أوس أوس وحمدي الميرغني وعلي ربيع.

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