يتعرض لحادث سير..محمود عبد المغني يغرق في دمائه..تعرف على التفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمود عبد المغني، صورة له من كواليس مسلسل "شارع 9" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عبد المغني" في الصورة أثناء تعرضه لحادث والدماء تملؤه، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "محدش بيمثلها بالساهل،،
شارع ٩.. قريبآ".

مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقي وهدى الأتربي وماجد الشريف وآخرين.

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