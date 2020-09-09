ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:12 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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حصلت الفجر على نسخة من أوراق التحقيقات مع المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، على خلفية إتهامها بالتعدى على المقدم وليد عسل، ضابط الترحيلات بمحكمة مصر الجديدة.

وكان قد تقدم دفاع المستشارة نهى الإمام بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة، لوجود شبهة بطلان في إجراءات القبض والتفتيش، وإجراءات التحقيق والاحالة بما يخالف قانون هيئة النيابة الإدارية م 40، ومكرر وكذلك مخالفة المادة 197 من الدستور المصري فيما يتعلق بالاجراءات القانونية واجبة الإتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية. 

وطالب أحمد مهران دفاع "سيدة المحكمة" بإعادة فتح التحقيق وسؤال الشاكي، في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، بصفته مشكو في حقه بالإعتداء على موكلته والتشهير بها والإساءة لسمعتها.

وحددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات
ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات

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الكلمات المفتاحية

ضابط الشرطة سيدة المحكمة الفجر التحقيقات

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