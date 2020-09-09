باحث يكشف مفاجأة حول تعليق التجارب السريرية للقاح "أوكسفورد" (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:14 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال محمد عتمان، الباحث في أمراض الفيروسات في بريطانيا، إن تعليق التجارب السريرية للقاح اكسفورد بعد ظهور أعراض جانبية على أحد المتطوعين لا يعني فشل التجارب، مؤكدًا أن وقف هذه التجارب بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيق في السبب وراء هذه الأعراض الجانبية الزائدة.

وأضاف عتمان في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هذه ثاني مرة تحدث بها ظهور أعراض جانبية زائدة، حيث ظهر قبل ذلك حالة أخرى على أحد المتطوعين، موضحًا أن ظهور حالة أو حالتين من إجمالي 30 ألف حالة يتم تجربة اللقاح عليهم لا يعني فشل اللقاح.

وأشار الباحث في أمراض الفيروسات في بريطانيا،إلى أن الموجة الثانية بدأت في أغلب الدولة الأوروبية وأمريكا اللاتينية، متابعًا أن نسبة الوفيات لم تقل حتى الآن مع تزايد أعداد الإصابات خاصة مع إعداد فتح المطاعم والتي اعتبرت أحد مصادر العدوى عن طريق الطعام.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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