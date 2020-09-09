حي عين شمس ينشئ فصول جديدة للحد من كثافة الطلاب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:47 م
الاجتماع
الاجتماع
إسماعيل منطاوي
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اجتمع اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي عين شمس، بمدير الادارة التعليمية ورئيس وحدة تطوير العشوائيات، لبحث تنفيذ منحة مقدمة للحي من الوكالة الالمانية GIZ.

وأكد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي عين شمس، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير الحي، فضلا عن توجيه المنحة لانشاءات عاجلة بمدارس عين شمس.

وأضاف رئيس حي عين شمس، أنه سيتم زيادة عدد الفصول بالمدارس، بالإضافة منشات جديدة وتقليل كثافات التلاميذ بالفصول.

محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، منطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام، حيث زار مصنع تدوير المخلفات الصلبة والاسئلة، والذي تم إنشاؤه بالشراكة ما بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة القاهرة، على مساحة 45 ألف م2.

وأوضح المحافظ، أن المصنع سيقوم بتحويل المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من مصانع الرخام والجرانيت إلى طوب أسمنتي وانترلوك وبلدورات، وفقا لأحدث التقنيات بطاقة إنتاجية 18 مليون م3 سنويا، حفاظا على البيئة.

وبلغت نسبة تنفيذ المصنع 95%، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا نهاية العام الجاري.

كما زار محافظ القاهرة، خلال الجولة، عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق).

وشملت أعمال التطوير، إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.

بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأتوستراد، بعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادي.

تتكون المنطقة، من 3 مناطق (كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان) على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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فصول حي عين شمس تطوير العشوائيات الوكالة الالمانية الطلاب

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