الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع التعاقدات ضم أسامة جلال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبى، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات الأهلي مع إنبي لضم أسامة جلال





كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالأهلى تضغط على إنبى لتقليل القيمة المالية المطلوبة للموافقة على انتقال أسامة جلال للقلعة الحمراء.





وأوضحت المصادر أن المفاوضات تضمنت الأولى اشتراط النادى البترولى الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.





من جانبه طلبت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المسؤولين في إنبى لتقريب وجهات النظر لإتمام صفقة انتقال أسامة جلال مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، إلى القلعة الحمراء.



