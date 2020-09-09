محمد عز برفقة أحمد عز من كواليس تصوير "هجمة مرتدة"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان محمد عز، جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية الاستورى بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "عز" في الصورة برفقة الفنان أحمد عز، وعلق على الصورة قائلاُ:" من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة".

مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.

يذكر أن محمد عز، شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة.

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هجمة مرتدة محمد عز احمد عز

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