نشرة حوادث الفجر: الداخلية: استمرار الانتشار المكثف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار





عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

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