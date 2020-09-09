نشرة حوادث الفجر: الداخلية: استمرار الانتشار المكثف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:55 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار
عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.
التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سباك على يد شقيقين بأوسيم
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سباك على يد شقيقين بأوسيم وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانوا على خلاف مع المجني عليه لملكية محل خاصته، ففي يوم الواقعة نشبت مشاجرة دفعت المتهمين لقتله بطلق ناري.
استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة
أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال، حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
الداخلية: استمرار الانتشار المكثف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
واصلت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى المكثف والجاهزية العالية، لتنفيذ الخطط والإجراءات التي أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020.
النائب العام يحيل واقعة اختفاء الكؤوس لنيابة الأموال العامة
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.
وعدهم بالبطولة".. تحقيقات النيابة في قيام مدرب بهتك عرض أطفال بحلوان
فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات واسعة في واقعة قيام مدرب رياضي اتهمه أهالي بعض الأطفال، بهتك أعراض أبنائهم، حيث استغل انفراده بكل منهم.
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