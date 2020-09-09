إصابة نجمة عالمية بمرض لايم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيبت الفنانة الأمريكية ايمي شومر بمرض لايم، وأعلنت عن ذلك من خلال مشاركتها منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشاركت صورة لها في طفولتها، وكتبت قائله: "انها من المحتمل قد تكون اصيبت بمرض لايم منذ سنوات دون ان تشعر"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

ومن المعروف عن هذا المرض أنه يصيب المعدة، بسبب البكتريا وينتقل من جرادة مصابة بهذا المرض.

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