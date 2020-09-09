آخر التحركات الأمريكية تجاه حزب الله الإرهابي.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:43 م
الوزيران اللبنانيان
الوزيران اللبنانيان
محمد عوده
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تحركات عدة، تتخذها الإدارة الأمريكية، ضد حزب الله الإرهابى، ومن يساعده، لا سيما من أعضاء الحكومات اللبنانية السابقة، الذين تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات على دعمهم لحزب الله الإرهابى.

أمريكا ماضية فى محاسبة حزب الله

وتستمر التحركات الأمريكية، فى مواجهة حزب الله الإرهابى، إذ أعلنت جيرالدين جريفت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تعمل على جميع الأصعدة مكافحة الفساد فى لبنان، لافتة إلى أن حزب الله ليس حزبا سياسيا، وأن الولايات المتحدة ماضية فى تحركاتها ضده ومحاسبته على أفعاله.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مهتمة فى الوقت الحالى بتشكيل حكومة لبنانية قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبنانى، والعبور بلبنان وشعبه إلى بر الأمان، بعد الأمات المتلاحقة التى تعرض لها.

فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين دعما حزب الله

ومن بين أبرز الخطوات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد حزب الله الإرهابى، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما فى الفساد، ودعم حزب الله.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على يوسف فنيانوس، وزير الأشغال العامة بلبنان فى الفترة من 2016 حتى 2020، وعلى حسن خليل، وزير المال بلبنان فى عام 2014، والذى يعد أحد أركان حركة أمل الشيعية، والذى تم استبعاده من حكومة التكنوقراط التى شكلها حسان دياب، مطلع هذا العام، نظرا لانتماء الوزير السابق إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبنانى بالفساد؟.

العقوبات الأمريكية التى وقعت على الوزيرين اللبنانيين السابقين، جاءت على خلفية اتهامهما بالفساد، ودعم حزب الله الذى تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.

وبموجب العقوبات الأمريكية الموقعة على الوزيرين اللبنانيين السابقين، فمن المقرر أن يتم تجميد أى أصول مملوكة لهما فى الولايات المتحدة، كما سيتم منعهما من التعامل مع النظام المالى فى أمريكا.

وفى بيان له، قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكى، إن بلاده تقف داعمة للشعب اللبنانى فى مطالباته بالإصلاح، وستسلك كل السبل التى تستهدف من يقمعون الشعب اللبنانى، لا سيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، التى أججت غضب اللبنانيين، فباتت الحاجة إلى الإصلاح ملحة".

فشل النظام السياسى فى لبنان

من جهته، كتب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال فيها: "نقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية".

وأضاف بومبيو: "تقوم الولايات المتحدة اليوم بكشف وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءوا استخدام مناصبهم لتقديم دعم مادى لحزب الله".

وكان وزير الخارجية الأمريكى، قد أصدر بيانا، أكد فيه أن الوزيرين اللبنانين السابقين المدرجين على قائمة العقوبات، قدما خدمات سياسية واقتصادية لحزب الله الإرهابى، بما فى ذلك التأكد من حصول شركات تابعة للحزب على الفوز بعقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات، ونقل أموال من وزارات الدولة إلى مؤسسات تابعة لحزب الله"، بحسب ما أفاد به "CNN بالعربية".

ونوه وزير الخارجية الأمريكى بأن كارثة انفجار مرفأ بيروت، التى وقعت فى الرابع من شهر أغسطس الماضى، وراح ضحيتها عدد كبير من اللبنانيين، بين قتلى ومصابين، هو خير دليل على فشل النظام السياسى فى لبنان، الذى مكن مجموعة من الإرهابيين من حكم البلاد وفق أجندتهم الإرهابية.

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لبنان حزب الله تشكيل الحكومه الفساد الإدارة الأمريكية

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