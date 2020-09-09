السجن المشدد 7 سنوات لطالب بالجامعة البريطانية بتهمة التزوير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:42 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، بمعاقبة المتهم "مؤمن.م، طالب بالجامعة البريطانية بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالمعادى.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي. 

وأسندت النيابة للمتهم "مؤمن.م"، طالب بالجامعة البريطانية، تهمة تقليد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية وهو " فرع توثيق محررات السيارات مصر القديمة- مصلحة الشهر العقارى والتوثيق"، بأن قام المجهول باصطناع خاتم شعار الجمهورية على غرار المحررات الصحيحة، واستعمله المتهم بأن قام بمهر محررين رسميين به موضوع الاتهام الثانى والثالث.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك مع أخر مجهول ولا ى تزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارة"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاتفاق مع مجهول على تزوير محرر رسمى وهو " توكيل بيع سيارات"، بأن اتفق مع المجهول على اصطناع المحرر المزور، وأمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول باصطناع المحرر المزور على غرار المحررات الصحيحة، كما زور المتهم رخصة قيادة سيارة من مكتب توثيق مصر القديمة بالاشتراك والاتفاق مع مجهول على النحو المبيت بالتحقيقات.

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محكمة طالب تزوير الجامعة البريطانية

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