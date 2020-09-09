الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:30 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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تواصل مسؤولي النادي الأهلي، إلى اتفاق شبه رسمي مع يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي والمنتخب الجزائري، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عمرو ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي بالفعل يريد التعاقد مع يوسف البلايلي وتم التفاوض معه".

وأضاف:" أهلي جدة السعودي يريد بيع عقد البلايلي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل رسميا، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين، في إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة".

وواصل عمر ربيع:" الأهلي اتفق مع البلايلي على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو".

وأكمل:" الأهلي اتفق مع اللاعب الجزائري، وينتظر تحديد موقفه مع أهلي جدة السعودي خلال الايام القادمة".

وأتم:" في حالة عدم قبول عرض النادي الاهلي من جانب اهلي جدة، فأن اللاعب سيبحث عن عرض أوروبي أو في أي دولة آخرى".

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