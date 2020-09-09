لتجنب الفخ.. 7 نصائح قبل شراء شقة أو عقار غير مخالف

في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاصرة العقارات المخالفة، وتحايل بعض المواطنين على الأمر باللجوء لبيع الوحدات السكنية، لذا فهناك بعض النصائح الهامة عند الإقبال على شراء عقار.





ويرصد "الفجر"، نصائح هامة قبل شراء عقار غير مخالف.





١. يُنصح بعدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها.





٢. التأكد من سند العقار حتى يتم التحقق من أن هذا العقار سليم.





٣. ضرورة مراجعة عقد المنزل في الشهر العقاري للتأكد من عدم ملكية شخص آخر للعقار.





٤. مراجعة عقد أرض العقار ومطابقتها في الوحدة المحلية؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية ولم يتم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.





٥. لا تشتري إذا وجدت البائع ليس لديه حق قانوني للبيع أو التصرف في الشقة حتى تتجنب عملية النصب.





٦. لا تقبل على شراء شقة بدون عداد كهربي أو توجد بها مشاكل في دخول الكهرباء بها وتجنب شراء شقة يتم دخول الكهرباء بها بنظام الممارسة أو الكودي.





٧. تجنب شراء العقار الذي أقيم على أراضي الدولة أو أراضي زراعية.





وضعت الدولة شروط التصالح في مخالفات البناء، أولها؛ تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، وسداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.





كذلك سداد رسوم جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.





ودفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.





وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.





يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.



