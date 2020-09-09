لتجنب الفخ.. 7 نصائح قبل شراء شقة أو عقار غير مخالف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:06 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاصرة العقارات المخالفة، وتحايل بعض المواطنين على الأمر باللجوء لبيع الوحدات السكنية، لذا فهناك بعض النصائح الهامة عند الإقبال على شراء عقار.

ويرصد "الفجر"، نصائح هامة قبل شراء عقار غير مخالف.

١. يُنصح بعدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها.

٢. التأكد من سند العقار حتى يتم التحقق من أن هذا العقار سليم. 

٣. ضرورة مراجعة عقد المنزل في الشهر العقاري للتأكد من عدم ملكية شخص آخر للعقار.

٤. مراجعة عقد أرض العقار ومطابقتها في الوحدة المحلية؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية ولم يتم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.

٥. لا تشتري إذا وجدت البائع ليس لديه حق قانوني للبيع أو التصرف في الشقة حتى تتجنب عملية النصب.

٦. لا تقبل على شراء شقة بدون عداد كهربي أو توجد بها مشاكل في دخول الكهرباء بها وتجنب شراء شقة يتم دخول الكهرباء بها بنظام الممارسة أو الكودي.

٧. تجنب شراء العقار الذي أقيم على أراضي الدولة أو أراضي زراعية.

وضعت الدولة شروط التصالح في مخالفات البناء، أولها؛ تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، وسداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.

كذلك سداد رسوم جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.

ودفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

ولا بد من استيفاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؛ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قيمة التصالح عقار شقة الاراضى الزراعيه

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ حوالي 3 ساعات

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

نائب محافظ الشرقية: تنفيذ عدد من الإزالات للأبنية المخالفة

التنمية المحلية توجه مناشدة لمن يقبل على شراء وحدة سكنية جديدة

محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة عقارات مخالفة (صور)

صاحب عقار مخالف: أنا راجل "كوروديا" وصاحب الشقة لا ذنب له

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

04:30 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟