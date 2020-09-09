بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:21 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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منحت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، درجة ونصف لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦، في مادة اللغة العربية بعد ما طعنت علي إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التى تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي.

وأطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم مخالفًا لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة

وكان والد الطالبة أقام الطعن عام ٢٠١٦، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التىتستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

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وفي سياق أخر، قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي وعضو الحزب الناصري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، للمفوضيين.

وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التي تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.

وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.

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طالبة المحكمة الإدارية العليا اللغة العربية الجامعة

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