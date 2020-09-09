بعد تخرجها من الجامعة.. منح طالبة ثانوية عامة درجة ونصف باللغة العربية



وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومي للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.



وطالبت الدعوى بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التي تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.