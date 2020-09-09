نائب محافظ قنا: لم نرصد أية معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية



وأوضح عمر، أن الأجواء الانتخابية تسير على ما يرام ولم يتم رصد أي شيء من شأنه ان يوثر بالسلب على العملية الانتخابية، موجهًا جموع المواطنين الي ضرورة الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.



وأكد أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر



وتفقد نائب المحافظ المقرات الانتخابية بلجان (مدرسة وحدة السمطا بحري -مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية) بمركز دشنا ولجان (مدرسة البهاء زهير الاعدادية -المخزن للتعليم الأساسي) بمركز قوص، وأكد أن اللجان فتحت ابوابها امام الناخبين في موعدها وانه تم مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



الجدير بالذكر ان محافظة قنا بها 348 مركز انتخابي يضم ٤٦٨ لجنة فرعية وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ ٢ مليون و٢٦ ألف و٩٩٤ مواطن.



قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تم تفقد عدد من المقرات الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020.