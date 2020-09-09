مدبولي: البناء العشوائي يمنعنا من تغطية كل قرى مصر بالصرف الصحي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا فقدنا 90 ألف فدان أراضي زراعية خلال الفترة منذ عام 1980 وحتى عام 2011.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تكلفة استصلاح فدان واحد أراضي ما بين 150-200 ألف جنيه.

وتابع رئيس الوزراء، أن إنشاء مرافق ومحطات مياه وصرف ومدارس يترتب عليه نزع ملكية أراضي زراعية أخرى؛ لحرص الدولة على توفير الخدمات لمواطنيها، مشددًا على أننا نواجه نزيف هائل من الأراضي الزراعية بسبب البناء العشوائي ونحاول اليوم التصدي لهذه الظاهرة.

وأوضح، أنه عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتغطية الريف المصري بالصرف الصحي عام 2014، كان حجم التغطية بالريف المصري لا تتجاوز 12%، وتم حتى الآن توصيل الصرف الصحي لأكثر من 40% من الريف المصري، مشددًا على أننا بحاجة لـ 300 مليار جنيه لتغطية الريف المصري بالصرف الصحي على مدى زمني 10 سنوات، بشرط التوقف عن نزيف البناء العشوائي.

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