رئيس الوزراء: 50% من الكتلة العمرانية بمصر غير مخططة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجه تحرص عليه الحكومة منذ بداية أزمة كورونا؛ للخروج لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة مع المواطنين بمنتهى الشفافية، في ضوء ما يثار بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن خطوات التصالح مع مخالفات البناء.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة البناء العشوائي أو غير المخطط بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وأغلب هذا البناء تم على أراضي زراعية مع متطلبات النمو السكاني الكبير التي بدأت مصر تواجهها منذ فترة السبعينيات.

وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف كانت تدفع الدولة لغض الطرف وكان في بعض الأحيان يخرج قرارات من الدولة لإقامة مرافق لهذه المباني، ولذا اصبح هناك ثقافة لدى المصريين أن هذا البناء هو النمط الغالب في مصر، موضحًا أن البناء الغير مخطط أو العشوائي يمثل 50% من الكتلة العمرانية لجميع المدن والقرى المصرية.

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